Colônia de férias terá número de participantes por atividades reduzido por conta da pandemia - Divulgação

Publicado 13/07/2021 07:32 | Atualizado 13/07/2021 07:33

Rio - Com a chegada das férias escolares para os pequenos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental, programou diversas atividades nos Núcleos de Educação Ambiental dos Parques Naturais Municipais Marapendi, Bosque da Barra, Grumari e Grajaú. A programação será realizada sempre na parte da manhã, entre os dias 15 e 30 de julho. Segundo a pasta, o objetivo da colônia é fazer com que as crianças se divirtam enquanto aprendem a importância de defender o Meio Ambiente.



Dentre as atividades estão, oficinas de reaproveitamento, yoga infantil, teatro de fantoches, cine ambiental, contação de histórias e caminhadas ecológicas. Devido à pandemia de Covid-19, o número de participantes por atividade será reduzido e todos os inscritos terão que respeitar o distanciamento, usar máscara e manter a higiene das mãos.As atividades são gratuitas e abertas a crianças de até 12 anos. Para participar, basta inscrever-se pelo e-mail [email protected] PNM GRUMARI16/0708h30 – Acolhimento09h – Alongamento dos bichos09h15 – Caminhada pelo viveiro09h30 – Oficina de mosaico ecológicos com elementos naturais coletados na caminhada10h – Tinta natural11h – Bolhas de sabão11h30 – Roda de conversa11h50 – Despedida12h – Encerramento23/0708h30 – Acolhimento09h – Escravos de Jó gigante/Alongamento09:15 – Contação de história /Teatrinho Flora10h – Oficina sensorial natural10h30 – Oficina de stencil ecológico11h – Brincadeiras e gincanas naturais11h50 – Despedida12h – EncerramentoPNM BOSQUE DA BARRA17/079h às 13hExposição Biodiversidade do Bosque da BarraVan da educação ambiental21/0710h às 12hCaminhada ecológicaOficina de reaproveitamentoCine ambiental24/0710h às 12hCaminhada ecológicaAula de pintura28/0710h às 12hCaminhada ecológicaJogos e gincanas ambientaisPNM MARAPENDI20/078h30 – Chegada9h- Conhecendo a fauna do Marapendi9h30 – Trilha orientada no parque10h30 – Conhecendo o Projeto Rio Eco Pets11h – Oficina de reaproveitamento12h – Encerramento22/078h30 – Chegada9h – Visita a torre de observação de aves10h – Conhecendo as abelhas nativas com a AME RIO11h – Observação da fauna na Lagoa de Marapendi11h30 – Plantio12h – Encerramento27/078h30 – Chegada9h – Yoga para crianças9h30 – Oficina de reaproveitamento10h30- Cine ambiental11h – Teatro de fantoche – Van Itinerante12h – Encerramento29/078h30 – Chegada9h – Capoeira10h30 – Contação de História “O Pássaro Dourado” com a autora Arlete Coelho11h30 – Dinâmica ambiental12h – EncerramentoPARQUE ESTADUAL GRAJAÚ29/079h às 12hCaminhada ecológica no Parque Estadual do Grajaú14h às 16hAtividades no viveiro do Parque Estadual do Grajaú:Preparo de sementes, semeadura e práticas com plantas nativas30/0710h às 12hOficina de artesanato com materiais recicláveis14h às 16hObservação da fauna nas trilhas do Parque Estadual do Grajaú31/0710h às 12hPlantio de espécies nativas do Parque Estadual do GrajaúOficina para elaboração de composteira no balde