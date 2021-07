Estação SuperVia - Divulgação

Publicado 13/07/2021 06:59 | Atualizado 13/07/2021 07:57

Rio - Um corpo foi retirado da via férrea, nas proximidades da estação de Ramos, na manhã desta terça-feira (13). Ainda não se sabe detalhes sobre as circunstâncias da morte, mas os trens do ramal de Saracuruna da Supervia chegaram a operar com intervalos irregulares entre Central do Brasil e Gramacho, por conta da ação de liberação do trecho. A circulação já foi normalizada.

A SuperVia informou que o corpo foi encontrado na via férrea às 21h56 desta segunda-feira. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até que todos os trâmites necessários fossem realizados.

Por conta da ocorrência, trens precisaram aguardar ordem de circulação no trecho Central-Gramacho e os intervalos ficaram irregulares. O trecho Gramacho-Saracuruna não foi impactado. A todo momento, os passageiros eram informados sobre a situação por meio do sistema de áudio dos trens e das estações, disse a concessionária. Às 7h de hoje, a SuperVia informou que a situação foi normalizada.



Já o ramal Deodoro-Santa Cruz não apresenta problemas e tem intervalo médio de 10 minutos, no trecho principal entre Campo Grande e Central do Brasil. O ramal Japeri também circula normalmente, com intervalo de 7,5 minutos entre Central e Nova Iguaçu. O Belford Roxo tem intervalo de 29 minutos.