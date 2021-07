Polícia Rodoviária Federal apreendeu 300 kg de maconha em fiscalização - Divulgação/PRF

Polícia Rodoviária Federal apreendeu 300 kg de maconha em fiscalizaçãoDivulgação/PRF

Publicado 13/07/2021 10:50

Rio - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na madrugada de segunda-feira (12), cerca de 300 quilos de maconha na BR-040, em Três Rios, no Vale do Café. A droga estava localizada no interior de dois veículos, que viajavam em comboio e foram abordados pelos agentes nas proximidades do Km 20. A ação aconteceu durante uma fiscalização de rotina. O prejuízo da apreensão aos criminosos ficou em torno de 300 mil reais.

Ao efetuar os procedimentos de fiscalização, os policiais perceberam volume suspeito no interior de ambos os veículos. Durante a revista foi encontrado um total de 277 tabletes de maconha, distribuídos nos dois automóveis. A droga vinha de Belo Horizonte e estava sendo levada para o Rio de Janeiro.

Publicidade

Os dois veículos, os quatro ocupantes e os 300 quilos de maconha apreendidos foram encaminhados à 108ª DP (Três Rios) para providências legais.