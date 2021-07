Ricardo Pericar, ex-vice-prefeito de São Gonçalo, sofre acidente de moto - Arquivo

J Jessyca Damaso

Publicado 13/07/2021 10:52 | Atualizado 13/07/2021 12:44

Rio - O ex-vice-prefeito de São Gonçalo e atual subsecretario de iluminação pública do município, Ricardo Pericar (PSL), sofreu um acidente na manhã desta terça-feira, na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro do Rocha, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do Quartel de São Gonçalo foram acionados às 9h20. Pericar sofreu uma queda de moto enquanto trafegava pela via. O acidente não envolveu outros veículos e nem outras vítimas.

O político foi socorrido e encaminhado para Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. De acordo com a unidade de saúde, o estado de saúde de Ricardo Pericar é considerado estável e neste momento ele está passando por uma tomografia.

Segundo Pedro Pericar, vereador e filho do subsecretário, ele estava pilotando sua moto próximo ao Centro Educacional Pericar, quando tentou desviar de um cachorro que estava na pista.

"Queremos passar que esta tudo sob controle, eu estive lá dentro e conversei com ele, está bem lúcido. Vai fazer os exames necessários, tomografia e logo teremos mais novidades. Teve escoriações no corpo todo, mas na grave", disse Pedro ao O DIA.