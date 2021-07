Foto do fuzil apreendido pelos agentes. - Divulgação

Foto do fuzil apreendido pelos agentes.Divulgação

Rio - Um homem morreu durante um confronto com policiais militares do 12º (NIterói) na noite desta segunda-feira na Comunidade da Coreia, no bairro do Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Ele é acusado de integrar o tráfico de drogas da região.

De acordo com a PM, militares patrulhavam a região quando se depararam com um grupo de sete homens armados, que atiraram na direção deles. Houve confronto, e um dos criminosos acabou sendo atingido por um dos disparos, morrendo ainda no local. Com ele foram encontrados um fuzil calibre 762, um carregador com munição intacta e um rádio transmissor.

A Delegacia de Homicídios de São Gonçalo e Niterói (DHNISG) foi acionada no local e realizou a perícia. A especializada ficará responsável pela investigação do caso. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no Barreto, em Niterói.