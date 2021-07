UPP do Andaraí, na Zona Norte - Reprodução

UPP do Andaraí, na Zona Norte

Publicado 13/07/2021 07:26

Rio - Policiais militares trocaram tiros com criminosos na noite de segunda-feira (12), no Morro do Andaraí. Segundo a corporação, homens armados atacaram equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do local. Não houve registro de feridos na ação.

A PM informou que equipes faziam patrulhamento na rua Adolfo Caminha, via que cruza a comunidade do Andaraí, quando foram atacados por criminosos armados. Houve confronto, mas sem registro de baleados. Nesta terça-feira (13), equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) reforçam o policiamento na região.



