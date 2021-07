Teatro Municipal Carlos Gomes é mais um ponto de vacinação contra a covid-19 no Rio - Divulgação/Prefeitura do Rio

13/07/2021

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) inaugurou, nesta terça-feira (13), mais um ponto de vacinação contra a covid-19 na cidade. O Teatro Municipal Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, no Centro do Rio, passa a receber a população carioca para a imunização, com prioridade para pessoas em situação vulnerável da Região Central. A iniciativa é uma parceria da prefeitura com a ONG Core, fundada pelo ator americano Sean Penn. A organização, atualmente, cuida da logística da imunização, em apoio ao SUS, também no Parque Olímpico, no Ginásio Miécimo da Silva e nas quadras da Portela e Mocidade.

"Um espaço histórico de vacinação. O nosso Teatro Carlos Gomes é um símbolo da cidade do Rio de Janeiro muito importante, porque está na Região Central. A população que vai se vacinar agora é uma população mas jovem, economicamente ativa, que circula nessa região", disse Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde do Rio.

Segundo o secretário, a cidade do Rio está chegando a 70% de cobertura com a vacinação, com 21% das pessoas com a segunda dose, totalmente imunizadas.

"Aqui, a gente inaugura mais um ponto de vacinação, somando 281 pontos de vacinação na cidade do Rio de Janeiro, para dar mais conforto para a população ir se vacinar sem fila. Nossa expectativa, só nesse espaço, é vacinar 20 mil pessoas, população em geral e também os moradores de rua".

Intervalo de doses da vacina da Astrazeneca

Durante a inauguração do novo ponto de vacinação na cidade, Soranz comentou sobre a possibilidade de reduzir o intervalo de semanas entre as doses da vacina da Astrazeneca.

"Então, para a população com mais de 60 anos e para a população que tem comorbidades a gente vai manter o intervalo de 12 semanas, para as demais a gente vai avaliar nas próximas semanas a possibilidade dessa redução de intervalo, sabendo que há o risco de perda de eficácia de uma vacina tão importante, que é a vacina da Astrazeneca".

Segundo Soranz, a vacina da Astrazeneca tem eficácia de 80% com o intervalo de 12 semanas. Caso o intervalo reduza para oito semanas, o imunizante terá apenas 59% de eficácia.