Delegacia de Repressão de Crimes de Informática (DRCI) prendeu Carlos Felipe Oliveira da Silva, acusado de hackear o site de uma loja - Divulgação

Publicado 13/07/2021 14:57

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam, nesta terça-feira (13), Carlos Felipe Oliveira da Silva, suspeito de hackear o site de uma loja de departamentos online, alterar o preço das mercadorias e comprá-las por um valor menor. Carlos Felipe foi localizado em Campo Grande, Zona Oeste do Rio e, com ele, foram apreendidos objetos adquiridos com o golpe avaliados em mais de R$ 95 mil.



Segundo os agentes, o hacker acessava o site da loja, entrava no sistema, manipulava os preços e comprava os produtos mais baratos e em nomes de terceiros. Em seguida, o criminoso vendia a mercadoria em redes sociais por um preço acima do comprado.

Após a apuração de denúncias, a DRCI levantou informações sobre o hacker e o localizou. Carlos Felipe confessou que praticava os crimes e foi preso. Ele está à disposição da Justiça.