Pedro Henrique Gonçalves Carvalho, de 21 anosDivulgação

Publicado 13/07/2021 17:31 | Atualizado 13/07/2021 19:16

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira, um cartaz pedindo informações sobre a localização de Pedro Henrique Gonçalves Carvalho, de 21 anos. Ele está foragido e é o principal suspeito de tentar matar a própria companheira e o filho recém-nascido no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, no dia 9 de junho.

Segundo as investigações da Polícia Civil, a mãe da vítima foi acordada pelo filho, após o jovem sentir cheiro de fumaça vindo da casa da irmã caçula. A estudante de 18 anos, que não foi identificada, morava com Pedro Henrique e o filho do casal, de apenas três semanas de vida. Na ocasião, familiares, que moram no mesmo quintal, correram para o imóvel, já tomado pelas chamas. Eles entraram na casa para a jovem e o bebê, que dormiam no local. Os dois foram retirados sem ferimentos ou queimaduras.



Ainda de acordo com familiares, o criminoso teria aberto a válvula de gás do fogão e espalhado álcool e açúcar nos cômodos e até nas roupas do bebê. O objetivo era que as chamas se espalhassem mais rapidamente. Depois, ele jogou um isqueiro no chão, fugiu e não foi mais encontrado no bairro.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).