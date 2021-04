Duda Castro e o novo namorado, Austin Mahone Reprodução Instagram

Três anos após colocar um ponto final em seu casamento com o cantor Biel, Duda Castro finalmente fez a fila andar e está em um novo relacionamento. A coluna descobriu que a modelo atualmente vive romance com o cantor e produtor musical de Hollywood, Austin Mahone. Pra quem não ligou o nome à pessoa, o rapaz já namorarou a cantora Camila Cabello, ex-integrante do Fifth Harmony. Procurada, Duda confirmou o relacionamento e ainda entregou que os dois moram juntos.

"Somos assinados com a The Club House Beverly Hills, moramos na mesma casa em LA e mesmo assim tinha dias que apenas nos víamos à noite. Ele tem trabalhado em um projeto de música extremamente lindo e o seu foco é o que mais me atrai, pois estamos na mesma sintonia com objetivos grandes. Ele é uma das pessoas mais incríveis que já conheci, pé no chão e extremamente carinhoso. Estou tendo a oportunidade de conhecê-lo como pessoa sem esse glamour hollywoodiano ao redor e esta experiência tem sido incrível”, confessa a modelo.

Duda disse ainda que ultimamente tem preferido manter sua vida pessoal o mais off possível: "Estou extremamente focada no meu profissional e por mais que muitas vezes o meu pessoal faça parte disso, hoje em dia estou vivendo as coisas com mais calma, dando tempo ao tempo antes de me expor 100%", conclui.