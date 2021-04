Duda Castro e o novo namorado, Austin Mahone Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 11:43

Após Duda Castro contar, em entrevista à esta coluna, que estava atualmente de romance com o cantor Austin Mahone e que os dois, inclusive, moravam na mesma casa de um clube de assinatura em Los Angeles, o artista veio a público desmentir a ex de Biel. Após a repercussão da fala de Duda pelas redes sociais, Austin usou os stories de seu Instagram para dizer que segue solteiríssimo. "Still single (continuo solteiro)", disse o rapaz.

Em entrevista à coluna, Duda Castro confirmou que estava, sim, vivendo um relacionamento com Austin Mahone. "Somos assinados com a The Club House Beverly Hills, moramos na mesma casa em LA e mesmo assim tinha dias que apenas nos víamos à noite. Ele tem trabalhado em um projeto de música extremamente lindo e o seu foco é o que mais me atrai, pois estamos na mesma sintonia com objetivos grandes. Ele é uma das pessoas mais incríveis que já conheci, pé no chão e extremamente carinhoso. Estou tendo a oportunidade de conhecê-lo como pessoa sem esse glamour hollywoodiano ao redor e esta experiência tem sido incrível”.