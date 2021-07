Deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) - Reprodução / Tv Cultura

Publicado 13/07/2021 00:53

Rio – O deputado federal Luis Miranda (DEM –DF) foi o entrevistado dessa segunda-feira (12) do programa Roda Viva, na Tv Cultura. Miranda afirmou a bancada de jornalistas que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi ameaçado por uma pessoa que "botou o dedo na cara" e prometeu tirar o general do cargo.

De acordo com o deputado, Pazuello estava trabalhando na compra de um IFA para produzir vacinas no meio do ano passado, mas estava sendo “travado por um grupo de pessoas que querem mandar no Ministério da Saúde”. Miranda então diz que questionou porque o general não denunciou esse grupo e o ex-ministro teria respondido: “fui ameaçado, o cara botou o dedo na minha cara e falou que ia me tirar dessa cadeira.”

No bloco seguinte, a jornalista Vera Magalhães pergunta se a pessoa que ameaçou Pazuello seria o deputado Arthur Lira, atual presidente da Câmara. Pois esse seria o nome dado por Miranda na CPI da Covid e, segundo a jornalista, senadores da CPI confirmaram o nome de Lira como autor da ameaça. O deputado do Distrito Federal então desconversa e afirma que “Quem tem que falar isso é o Pazuello”.

A segunda convocação de Eduardo Pazuello para a CPI da Covid já foi aprovada no Senado, mas a data do novo depoimento ainda vai ser marcada. Luis Miranda se comprometeu a desmentir Pazuello, caso o general não revele o nome verdadeiro durante sua próxima participação na CPI.

"Quem tem que falar isso é o [ex-ministro Eduardo] Pazuello. E eu confirmo, se ele der o nome eu falo: 'foi esse nome mesmo que ele falou dentro da aeronave'", diz @LuisMirandaUSA sobre o relato de que alguém teria ameaçado o ex-ministro da Saúde. #RodaViva pic.twitter.com/7WKRkHBI9y — Roda Viva (@rodaviva) July 13, 2021

No #RodaViva, @VeraMagalhaes pergunta a @LuisMirandaUSA se o deputado confirma que afirmou à CPI que o ex-ministro Eduardo Pazuello citou Arthur Lira, presidente da Câmara, como a pessoa que teria o ameaçado. "Quem tem que falar isso é o Pazuello", responde o convidado. pic.twitter.com/5WC9Mkx0aA — Roda Viva (@rodaviva) July 13, 2021