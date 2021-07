Jair Messias Bolsonaro - Reprodução

Publicado 12/07/2021 22:12

Brasília – O Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) prestou coletiva à jornalista na frente do prédio do Supremo Tribunal Federal no início da noite desta segunda-feira (12). Ao ser questionado sobre os atritos que tem com o ministro Luís Roberto Barroso, Bolsonaro se irritou, ameaçou encerrar a entrevista e começou a orar o “Pai Nosso”, pedindo para que os jornalistas o acompanhassem.

O chefe do executivo foi até o STF para uma reunião com o presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux, que durou cerca de 20 minutos. Após a conversa, Bolsonaro falou com jornalistas que o esperavam na saída do prédio. Quando foi questionado sobre as declarações que fez ao ministro Barroso, ficou irritado. “O que está feito, está feito. Não vim aqui brigar com ninguém. Vai acabar a entrevista”, exclamou Bolsonaro.

Logo em seguida, o presidente resolveu não responder mais a pergunta e “puxou” a oração do Pai Nosso. Confira:

