Vídeo: cavalo é atropelado violentamente em rodovia de São Gonçalo

Rio - Um cavalo foi atropelado, na tarde desta segunda-feira, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), na altura de São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. O acidente aconteceu na pista sentido Niterói da via expressa, no bairro Tribobó.

Um vídeo que circula na Internet mostra o momento do atropelamento. Nas imagens, gravadas por um motorista, é possível ver dois cavalos correndo em sentido contrário aos carros na rodovia. Um deles é atingido violentamente e chega a "rodar no ar"; assista!

Cavalo é atropelado em São Gonçalo.#ODia



Créditos: Reprodução / Internet pic.twitter.com/rb4PGaJA6d — Jornal O Dia (@jornalodia) September 22, 2020

Até o momento, não há informações de feridos.