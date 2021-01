Acidente aconteceu na pista sentido Santa Cruz da Avenida Dom João VI Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 08:11 | Atualizado 17/01/2021 12:17

Rio - Uma mulher ficou ferida em um acidente entre uma moto e um BRT, no fim da madrugada deste domingo, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Os dois veículos se chocaram na Avenida Dom Joao VI, na altura da estação Mato Alto do corredor Transoeste.

fotogaleria

Publicidade

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Campo Grande foram acionados por causa do acidente às 5h57. Eles levaram Roberta Matesco, de 37 anos, que dirigia a moto, ao Hospital Rocha Faria. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, por volta das 10h30, ela passava exames e avaliações com o quadro de saúde estável.

Por causa da colisão, a pista do BRT sentido Santa Cruz fiou fechada até pouco antes das 8h. O consórcio disse que "segundo relatos, o acidente foi provocado devido ao avanço de semáforo por motociclista".