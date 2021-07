Ônibus tombou em rodovia no Paraná - Divulgação/PRF

Ônibus tombou em rodovia no ParanáDivulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 10:58

Rio - Um acidente com consequências trágicas aconteceu na manhã desta quinta-feira no Paraná. Um ônibus com a equipe de futsal Umuarama tombou na BR-376, na altura de Guaratuba, litoral do estado do Sul do país. De acordo com informações da Polícia Militar, ao menos duas pessoas morreram, uma está gravemente ferida e outras 20 tiveram ferimentos leves.

Momento em que capota o ônibus da equipe do Umuarama Futsal, na manhã de hoje, que vinha a Jaraguá do Sul jogar contra o time da casa, pela Liga Nacional de Futsal. Segundo o ND+, há pelo menos 2 vítimas fatais. O acidente foi no km 667 da BR-376 que liga PR e SC. pic.twitter.com/VCN4CszB1v — Pet (@petcafer) July 8, 2021

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que os dois mortos foram o motorista do ônibus e um atleta da base da equipe, que viajava como passageiro no fundo do ônibus. De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes de Umuarama, o ônibus pertencia ao próprio time de futsal.

Segundo informações do portal "globoesporte.com", o treinador do Umuarama Nei Victor, que estava no ônibus, afirmou que a equipe viajava para Jaraguá do Sul, onde disputaria uma partida contra o time catarinense, na próxima sexta, pelas quartas de final da Copa do Brasil de Futsal. O Jaraguá emitiu nota de pesar e anunciou que o confronto está cancelado.

