Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Meçon/Fluminense

Publicado 08/07/2021 09:47

Rio - O Fluminense sofreu uma derrota na Justiça na última quarta-feira. A juíza Rossana Tinoco Novaes, da 54ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), condenou o clube a indenizar ou indicar bens à penhora em 48 horas a fim de quitar uma dívida do Tricolor com o zagueiro Henrique. O valor é de R$ 12.607.364,69. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

O clube das Laranjeiras pode ainda recorrer com o oferecimento de embargos. A dívida é pelo pagamento das férias e 13º de 2016, salário de novembro de 2017, férias e 13º de 2017 e premiação pela conquista da Primeira Liga, além do atraso nos depósitos fundiários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).



Henrique, de 34 anos, atualmente é jogador do Coritiba. Ele defendeu o Fluminense em 2016 e 2017. Além do Tricolor, o defensor passou por outros clubes importantes do Brasil como Palmeiras e Corinthians e fez parte do grupo da Seleção na Copa de 2014.