O soldado da PM, Henrique Harrison, sofreu uma punição depois de fazer um vídeo tratando da homossexualidade na profissãoReprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 09:03 | Atualizado 07/07/2021 15:04

Rio - Após publicar um vídeo sobre ser um policial homossexual, o soldado da Polícia Militar, Henrique Harrison, do Distrito Federal, foi punido com uma repreensão. Na nota, a corporação incluiu dois motivos para a repreensão do PM, a infração relacionada aos artigos 40: 'portar-se de maneira inconveniente ou sem compostura', e também aos artigos 59, sobre 'discutir ou provocar discussão por qualquer veículo de comunicação, sobre assuntos políticos ou militares, exceto se devidamente autorizado'. Anteriormente, na véspera de seu casamento civil, Henrique teve o seu porte de armas retirado.

“O Ministério Público fez denúncia contra quatro PMs pelo crime de homofobia. A CLDF [Câmara Legislativa do DF] pediu que fossem investigados pela PM, isso em 2020, esses procedimentos não andaram. Quando é comigo, eu perco a arma, sou punido em menos de dois meses e abrem sindicância por eu denunciar”, relatou o Policial.



"Eu sei que é uma perseguição por causa da minha orientação sexual, e eu recebo isso na véspera do meu casamento. Eu amo estar na Polícia Militar, posto fotos em todos os lugares mostrando como sou feliz na profissão que escolhi, mas realmente é muito difícil trabalhar num lugar em que muitas pessoas estejam tentando te colocar para correr. Eu não faço nada de errado nas minhas ocorrências, fui policial destaque no batalhão em que trabalho. Estão buscando qualquer coisa para me punir", disse Harrison.

