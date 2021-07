Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Mário BittencourtLucas Mercon

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 17:16

Rio - De olho na disputa das oitavas de final da Libertadores que começa na próxima terça0-feira, o Fluminense ainda busca a contratação de reforços para as partidas contra o Cerro Porteño. De acordo com o portal "NetFlu", o Tricolor está priorizando contratações para os setores de meio-campo e de ataque.

Publicidade

Com dificuldades de conseguir opções no mercado sul-americano, o Tricolor agora observa atletas que disputam as Séries A e B. Jogadores que estão disponíveis no mercado também vem sendo observados pelo clube das Laranjeiras.



O Fluminense precisa correr contra o tempo para contratar e inscrever atletas no torneio. A Conmebol possibilita que o Tricolor consiga regularizar novos jogadores em até 72 horas antes do primeiro jogo das oitavas de final. De acordo com o site "NetFlu", o Tricolor avalia aumentar a folha salarial em até 20% com novas contratações.