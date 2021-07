Neymar e Yago Felipe - Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 16:17

Rio - A cada dia, Yago Felipe vem caindo nas graças dos torcedores do Fluminense e se provando peça fundamental no elenco tricolor. Em entrevista ao programa "Globo Esporte", da TV Globo, o jogador abordou o bom momento com a camisa do clube das Laranjeiras.

"Desde quando eu cheguei eu coloquei em mente que cada oportunidade que eu tivesse eu teria que aproveitar ao máximo e é isso que tenho feito, tenho trabalhado bastante. Vejo um bom momento, não só meu, mas de toda a equipe. Todos estão com esse pensamento de que é uma oportunidade de escrever o nome na história do clube", afirmou.

Recentemente, Yago Felipe teve a oportunidade de conhecer Neymar em uma visita da seleção brasileira ao CT do Fluminense. O volante falou da sensação de estar próximo de um dos maiores jogadores da atualidade.



"Foi muito engraçado. O Fred e o Nenê conhecem muito bem o Neymar, que ficou conversando com eles. Eu nunca tinha o visto pessoalmente. O Lucca pediu para tirar uma foto com ele, pegou o celular e tirou. Eu estava atrás e falei: "Neymar, vamos tirar uma foto aí também". E ele: "Claro, vamos sim" e ficou olhando para mim. Aí eu falei: "Mas é do teu celular, para tu mostrar para os seus amigos". Ele deu risada e pegou e tirou. Foi legal demais. Sentimento incrível por nunca ter o visto pessoalmente. É uma referência, nosso ídolo. Espero que consiga conquistar essa Copa América", disse.