Nino recebeu a vacina contra a Covid-19 - Foto: Divulgação/CBF

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 14:45

Rio - O zagueiro do Fluminense, Nino, foi o primeiro jogador do Tricolor das Laranjeiras que recebeu a vacina contra a Covid-19. Na ocasião, o jogador deve se apresentar nesta quinta-feira (8), à seleção olímpica, para os Jogos Olímpicos. A informação é do site "GE".

No entanto, caso sinta reação com o imunizante, o zagueiro deve ser substituído por Manoel, nesta quarta-feira, contra o Ceará, às 21h30, em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Fluminense acredita que isso não aconteça, devido aos casos de jogadores que foram vacinados e conseguiram se reapresentar sem apresentar nenhuma reação ou indisposição, aliás, o jogador foi relacionado para o confronto contra o Ceará.

Além da dúvida com o zagueiro Nino, o Fluminense não terá também as presenças dos atacantes Abel Hernández e Raúl Bobadilla, que estão em trabalho de transição para retornar ao campo, devido à dores no calcanhar direito e panturrilha direita, de acordo com o jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo".