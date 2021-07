Luccas Claro - fotos Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 17:40

Rio - Uma das referências do Fluminense desde a temporada passada, o zagueiro Luccas Claro foi premiado por mais uma bela atuação no sistema defensivo Tricolor. O camisa quatro apareceu na seleção da 9ª rodada do "Prêmio ESPN Bola de Prata 2021".

Por conta da boa atuação Fla-Flu do último domingo (4), o zagueiro do Fluminense foi o único da equipe de Roger Machado a marcar presença na equipe considerada "ideal" da última rodada do Campeonato. Luccas Claro dividiu o sistema defensivo com Dudu (Atlético-GO), Gabriel Lacerda (Ceará) e João Paulo (América-MG).

O "Bola de Prata" acompanha e escala as seleções de todas as rodadas do Brasileirão. Ao fim do torneio, os melhores jogadores de cada posição formam o time ideal do campeonato. Além desses, também recebem a importante premiação individual o artilheiro da Série A, a revelação e o melhor técnico.

SELEÇÃO "BOLA DE PRATA" DA 9ª RODADA:

Matheus Cavichioli (América-MG); Edu (Atlético-GO), Gabriel Lacerda (Ceará), Luccas Claro (Fluminense) e João Paulo (América-MG); Danilo (Palmeiras), Raul (RB Bragantino), David Terans (Athletico-PR) e Gustavo Scarpa (Palmeiras); Alerrandro e Artur (Ambos do RB Bragantino); Técnico: Maurício Barbieri (RB Bragantino).