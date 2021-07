Meia-atacante Nenê - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Meia-atacante NenêFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 15:19

Rio - Com o contrato acabando no fim deste ano e ainda sem perspectiva de renovação, o meia Nenê começa a ver seu nome ser ventilado em outros clubes. Dentro do Fluminense fala-se que o jogador tenha recebido sondagens de clubes árabes e dos Estados Unidos. Em entrevista ao portal "NetFlu", o empresário do jogador falou sobre a situação.

"Sempre tem esse tipo de sondagem. O Nenê tem passaporte espanhol. Todo mundo acaba falando da idade dele. Já tem uns três anos que o pessoal tá encerrando a carreira do Nenê e ele sempre surpreende. Existe sempre sondagem, mas ele tem importância no Fluminense. Ninguém vai vir comprar o Nenê. Se você fosse dirigente do Flu, você liberaria o Nenê para qualquer país? Quem vai chegar da Arábia, Europa ou estados Unidos e oferecer dinheiro se ele estiver com contrato vigente, por exemplo? Querem, mas se ele estiver livre no mercado. Assim não seria um risco financeiro grande", disse Gilvan Costa, que também falou sobre a idade elevada do atleta não ser empecilho à todos.

Publicidade

"A idade pode pesar para alguns, mas para clubes que querem resultado dentro de campo e marketing fora, o Nenê seria uma peça perfeita", completou.