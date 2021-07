Arouca atuou no Fluminense de 2004 até o fim de 2008 - Divulgação

Arouca atuou no Fluminense de 2004 até o fim de 2008Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 10:21 | Atualizado 06/07/2021 10:23

Rio - O Fluminense chegou a um acordo para o pagamento da dívida milionária que possui com o volante Arouca. O jogador acionou o Tricolor na Justiça em 2009, pouco depois de se transferir para o São Paulo. As informações são do site "Esporte News Mundo".

Pelo acordo feito, o Fluminense terá que pagar a Arouca R$ 1.742.000,00, parcelado em 36 vezes. O pagamento está previsto para começar em outubro deste ano e irá até setembro de 2024.

Publicidade

Revelado pelo Fluminense, Arouca vestiu a camisa tricolor de 2004 a 2008. Conquistou o título carioca em 2005 e a Copa do Brasil em 2007.