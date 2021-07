Thiago Silva no CT do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 15:27

Rio - O zagueiro do Chelsea e da seleção brasileira, Thiago Silva, comentou sobre um possível retorno ao Fluminense. A ideia de retornar ao Brasil nunca foi descartada, mas o jogador preferiu não fazer nenhuma promessa, em vídeo publicado na "FLU TV".

“Quem sabe? A Copa está aí. O objetivo primeiro é disputar a Copa do Mundo, todo mundo sabe disso. Mas lógico que não é impossível. A gente vai com calma, para também não criar uma expectativa no torcedor e depois, por algum motivo, não acontecer. Principalmente pelo carinho e respeito que tenho por esse clube”.

Além disso, o zagueiro aproveitou para elogiar a estrutura do CT do Fluminense e destacou o carinho que tem pelos amigos que fez no Rio de Janeiro e principalmente no Tricolor das Laranjeiras.

“Sempre que eu venho ao Rio eu procuro passar aqui para ver os amigos, tenho vários deles aqui no Fluminense. Sempre muito feliz e contente de revê-los. E principalmente por ver o CT assim. Eu vim bem no início e agora já está bem modificado, com a estrutura melhorando, e isso é legal de se ver".

O Brasil aguarda o resultado entre Argentina e Colômbia, nesta terça-feira (6), às 22h, para saber qual será o adversário na final da Copa América, no próximo sábado (10), no Maracanã, às 21h.