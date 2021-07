Fernando Henrique e Ricardo Berna, ex-goleiros do Fluminense. - Foto: Wallace Teixeira/PhotoCamera

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 15:52

Rio - A venda do volante Gerson, ex-Flamengo ao Olympique de Marseille-FRA, rendeu R$ 4 milhões de reais ao Fluminense, devido ao fato do jogador ter sido criado nas categorias de base do Tricolor das Laranjeiras. A informação é do site "UOL".

No entanto, o ex-goleiro Fernando Henrique, que atuou pelo Fluminense na temporada de 2008 na Libertadores, ganhou uma ação contra o Tricolor das Laranjeiras e deve receber parte da penhora, cerca de quase R$ 2 milhões.

O Fluminense pode recorrer da decisão, além de que o valor deve ser depositado em juízo. A penhora atrapalha o andamento da diretoria do Fluminense, sob a presidência de Mário Bittencourt, que recentemente disse que está tentando entrar em acordo com todos os credores o pagamento de dívidas.

O adiantamento das vendas dos jogadores de Xerém, Kayky e Metinho ao grupo City, tem ajudado o Tricolor das Laranjeiras a manter a folha salarial em dia.