Metinho, destaque da base tricolor - Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 16:13

Rio - A venda de Metinho ao Grupo City pelo Fluminense foi antecipadamente recentemente, além de que, a permanência do jogador estava previsto até o final deste ano. No entanto, a saída foi também antecipada e através da rede social, o volante se despediu da família no aeroporto para seguir rumo à Europa.

"Vou sentir muita saudades da família e dos amigo, mas sei que Deus está no controle e vou em busca dos meus sonhos e objetivos, que Deus me abençoe nesse novo desafio fé na caminhada", disse o jogador nas redes sociais.

Além de Metinho, o atacante Kayky foi negociado também com o Grupo City e deve integrar o elenco de Manchester City, da Inglaterra, na próxima temporada.