Metinho, destaque da base tricolor Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 17:42

Rio - Nascido no Congo, Metinho é um dos destaques da base do Fluminense. O jogador, de 17 anos, já participou de treinos com a seleção brasileira e recentemente levantou o título do Brasileiro Sub-17 pelo Tricolor. Em entrevista à TV Globo, a promessa revelou ter recebido uma oferta de um rival, antes de fechar com o clube das Laranjeiras.

"Estava para assinar o contrato com o Vasco, aí falei: “Não vou assinar com o Vasco. Vou esperar o Fluminense”. Trabalhei muito para chegar a esse momento e espero um dia realizar meu sonho de jogar profissionalmente pelo Fluminense", afirmou.



Em 2020, Metinho atuou em 18 partidas com a camisa do Fluminense, seja na equipe sub-17, seja na equipe sub-20. O jogador marcou três vezes.