Menino denuncia estupro após assistir reportagem sobre o temaReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 14:32

Belo Horizonte - Um menino de 12 anos denunciou os abusos que vinha sofrendo após assistir uma reportagem sobre o tema. A criança era estuprada há três anos por um amigo do pai. O caso aconteceu na região do Barreiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, a criança contou sobre a violência que sofria para uma tia, que procurou a delegacia. Ainda segundo a corporação, o homem de 53 anos dividia apartamento com o pai do garoto e também tentou abusar do irmão da vítima, de 14 anos, sem sucesso.

Além disso, o homem ameaçava matar a família dos garotos caso eles contassem a alguém sobre a violência sexual.

O suspeito, que estava foragido, foi preso na última sexta-feira (2) por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) no bairro Costa Dourada, em Serra, no Espírito Santo. Ele foi encaminhado para o sistema penitenciário mineiro e aguarda julgamento.