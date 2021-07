Servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia presta depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira. - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia presta depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira.Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 13:28 | Atualizado 06/07/2021 14:04

Regina Célia disse que não sofreu pressão em relação ao processo de compra da vacina.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/HhHFFIbuBC — Jornal O Dia (@jornalodia) July 6, 2021

A servidora Regina Célia Oliveira, fiscal do contrato com a Bharat Biotech para fornecimento de 20 milhões de doses da vacina Covaxin e responsável por autorizar a importação do imunizante, presta depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira, 6. Durante inquirição do senador Renan Calheiros (DEM-AL), relator da comissão, a servidora afirmou que nunca sofreu pressões para o andamento do processo de importação da Covaxin.“Caso vossa senhoria tivesse paralisado o processo de importação da Covaxin, havia o risco de ser exonerada da função comissionada que exerce atualmente?”, questionou Calheiros. “Havia pressão sobre o andamento do processo?”, reforçou.A servidora negou ter sofrido pressão para prosseguir com o processo de importação e também afirmou que não houve qualquer irregularidade de sua parte na fiscalização dos contratos de importação.Posteriormente, Calheiros também questionou a depoente acerca dos pagamentos pela compra das doses da Covaxin. “Segundo o contrato, os pagamentos pelas doses da Covaxin serão pagos diretamente à Bharath Biotech ou a Precisa medicamentos?”Em resposta, a depoente confirmou que os contratos traziam a Precisa Medicamentos como representante.