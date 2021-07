Ipsos: Lula venceria todos os candidatos em eventual segundo turno, aponta pesquisa - Reprodução

Por iG

Publicado 06/07/2021 13:20 | Atualizado 06/07/2021 13:24

São Paulo - Pesquisa realizada pelo instituto Ipsos - e encomendada pelo DEM - foi divulgada durante a tarde desta terça-feira (06) e mostra que o ex-presidente Lula (PT) vence qualquer candidato que o enfrente no segundo turno. Caso fosse Jair Bolsonaro (sem partido , o atual chefe do executivo federal seria reeleito apenas se enfrentasse dois candidatos.



Em um eventual embate entre Lula e Bolsonaro, o candidato petista seria eleito com 58% dos votos válidos. Jair teria 25%. Outros 13% responderam que votariam em branco ou nulo e apenas 4% não responderam.

Caso Lula fosse ao segundo turno com outro candidato, o ex-presidente venceria todos eles. Contra Sérgio Moro, o resultado seria de 57% contra 20% do ex-juiz. Num cenário contra Ciro Gomes, 57% a 14%. Já ao enfrentar Mandetta, o petista venceria por 60% a 12%. E em um embate com Tasso Jereissati, teria 60% contra 9%.



Bolsonaro, em um cenário de segundo turno, perderia para Sérgio Moro por 29% a 27% e também não conseguiria se reeleger contra Ciro Gomes, por 30% a 29%. O presidente continuaria no poder caso enfrentasse seu ex-ministro da Saúde Mandetta, onde venceria por 29% a 24%, ou o senador Tasso Jereissati, onde teria 31% contra 20%.

A pesquisa do instituto Ipsos entrevistou 1.500 participantes de todas as regiões do país.



Terceira via

A pesquisa Ipsos também apontou o ex-juiz Sérgio Moro em terceiro lugar, com 5% das intenções de voto, atrás de Lula e Bolsonaro, com 48% e 22% respectivamente.

Outras opções de uma terceira via, além de Moro foram: Ciro Gomes (4%), João Doria (2%), Guilherme Boulos (1%), Luiz Henrique Mandetta (1%), Luiza Trajano (1%) e João Amoedo (1%). A intenção de votos de todos eles juntos não atinge 15%, deixando Lula e Bolsonaro isolados na liderança da disuta, com o petista muito a frente do atual presidente.

Ainda segundo a pesquisa Ipsos, em um possível segundo turno, Sérgio Moro seria quem teria o melhor resultado contra Lula, mesmo perdendo a eleição. Ele chegaria a 20% das intenções de votos, contra 57% do petista. O cenário de segundo turno não considerou Bolsonaro.