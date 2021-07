Servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia, depõe à CPI da Covid-19, nesta terça-feira. - Reprodução/Tv senado

Servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia, depõe à CPI da Covid-19, nesta terça-feira. Reprodução/Tv senado

“Quem lhe comunicou que a Índia só pode faturar US$ 50 milhões? A senhora mandou verificar isso?”, questionou Aziz. Veja: Presidente da #CPIdaCovid pergunta a Regina Célia, servidora do Ministério da Saúde que aprovou compra da Covaxin, se checou a informação de que só se poderia enviar uma quantidade de doses de valor equivalente a US$ 50 milhões.



De acordo com a servidora, houve um compromisso feito pela empresa de compensar as doses posteriormente, e afirmou também que o mesmo procedimento havia sido tomado em outros contratos.



Suspensão do contrato

A servidora é fiscal do contrato com a Bharat Biotech para compra da vacina. A intermediação da negociação foi feita pela Precisa Medicamentos. A compra da Covaxin voltou a ser o principal alvo de investigação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. Os senadores suspeitam de um esquema de corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro.

Uma das controvérsias é o preço do imunizante, que passou de US$ 10 para US$ 15 por dose após o Ministério da Saúde dar início às negociações, como revelou o Estadão/Broadcast Político. De acordo com a fiscal, ela autorizou o avanço da importação considerando apenas a quantidade de doses, prevista em 4 milhões e depois corrigida para 3 milhões.



*Com informações do Estadão Conteúdo