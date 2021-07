Fluminense venceu o Flamengo com gol de André no fim - Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 08:30

Rio - A vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no último domingo, na Neo Química Arena, pode ser o combustível que faltava para o Fluminense embalar de vez no Brasileirão. Nesta quarta-feira, o Tricolor tentará mais um resultado positivo ao receber o Ceará, às 21h30, em São Januário, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Diante do Vozão, a equipe de Roger Machado tentará, enfim, mostrar uma consistência que ainda não foi vista neste Brasileirão. Ao longo de dez jogos, o time carioca ainda não conseguiu engatar duas vitórias seguidas e tem oscilado bastante na competição.

Além de melhorar a posição do Fluminense na tabela, uma boa sequência de triunfos seria importante para elevar a confiança da equipe antes do jogo mais importante da temporada. Na próxima terça-feira, o Tricolor encara o Cerro Porteño pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.

Atualmente, o Fluminense ocupa a 9º colocação do Brasileirão, com 13 pontos. Uma vitória pode fazer com que o time de Roger entre na zona de classificação para a Libertadores.