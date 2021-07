Abel Hernández e Raúl Bobadilla - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Abel Hernández e Raúl BobadillaFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 19:04

Rio - Para o confronto desta quarta-feira (7), o Fluminense não poderá contar ainda com as presenças de Abel Hernández e Raúl Bobadilla, que são desfalques contra o Ceará, às 21h30, em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo".

O uruguaio, Abel Hernández, segue com uma inflamação no tendão de aquiles e sem previsão de retorno para o gramado, enquanto que com Bobadilla, o atacante paraguaio está fazendo ainda transição para retornar pro campo.

Publicidade

Na tabela da Série A, o Fluminense está na nona colocação com 13 pontos, três a menos que o quarto colocado, Atlético-MG, com 16.