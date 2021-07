Polícia recupera carga de cerveja em Duque de Caxias - Divulgação

Polícia recupera carga de cerveja em Duque de CaxiasDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 16:34

Duque de Caxias - Policiais militares do 15º BPM recuperaram um caminhão roubado com carga de cerveja no bairro Vila Urussaí, em Duque de Caxias, na manhã desta terça-feira (06).



De acordo com as informações, os PMs conseguiram recuperar o veículo após denúncias. Na ação, ninguém foi preso. A polícia conseguiu recuperar o caminhão e parte da carga de cerveja.

O caso foi registrado na delegacia da região.