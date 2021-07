Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemia - Divulgação

Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemiaDivulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 16:21

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou os grupos a serem vacinados com a segunda dose de Astrazeneca nesta terça (06) e quarta-feira (07). É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação.



* Na terça-feira, 06/07, recebem a segunda dose de Astrazeneca todos que receberam a primeira dose em 20/04. A vacinação para esse grupo acontece a partir das 7h, com atendimento somente para pedestres (sem drive-thru), nos seguintes locais:

- ESF Santa Lúcia

- ESF Jardim Leal

- UPH Campos Elíseos

- UPH Saracuruna

- UBS Cangulo

- Restaurante do Povo (Centro)

- E. M. 21 de Abril (Vila São Luiz)



* Na quarta-feira, 07/07, a vacinação de segunda dose será para aqueles que receberam a primeira dose de Astrazeneca em 21/04, em dois postos para pedestres, nos seguintes locais:

- Praça da Apoteose (Vila São Luiz)

- Biblioteca Municipal Gov. Leonel de Moura Brizola (Praça do Pacificador)



Aos faltosos (Astrazeneca e Coronavac)

Duque de Caxias também segue com a vacinação de segunda dose, de segunda a sexta-feira, para todos aqueles que não compareceram às convocações feitas e que estão com a imunização pendente. A vacinação acontece das 7h às 15h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.



Gestantes, Puérperas e Lactantes com idade acima de 18 anos

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatório, ainda, a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência.