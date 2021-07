Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemia - Divulgação

Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemiaDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 16:26

Duque de Caxias - Com a chegada de novas doses da vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Duque de Caxias promove nesta quarta-feira (07/07), um mutirão de vacinação de primeira dose para quem tem idade entre 45 e 39 anos. A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar 31 pontos de vacinação, espalhados pelos quatro distritos do município, para atender ao público desta faixa etária. Para receber a primeira dose é obrigatório a apresentação de documento de identificação com foto e comprovante de residência.

A vacinação, para quem tem entre 45 e 39 anos, acontece para pedestres, a partir das 7hs. Confira a lista das unidades, identificadas por Distrito, que fazem parte do mutirão de vacinação desta quarta-feira (07) nos seguintes locais:

Publicidade

* PRIMEIRO DISTRITO

- Hospital Municipal Duque (Parque Senhor do Bonfim)

- CER IV (Sarapuí)

- Restaurante do Povo (Centro)

- UBS Sarapuí

- UBS José de Freitas (Vila Operária)

- UBS Alaíde Cunha (Copacabana)

- ESF Dois Irmãos

- ESF Beira-Mar

- ESF Parque das Missões

- ESF Parque da Felicidade

- ESF Centenário

- ESF Jardim Gramacho

- ESF Jardim Leal

* SEGUNDO DISTRITO

- UPH Pilar

- UPH Campos Elíseos

- UPH Saracuruna

- UBS Antônio Granja (Parque Fluminense)

- UBS José Camilo (Jardim Primavera)

- UBS Cangulo

- ESF Parque Esperança

- ESF Parque Comercial

Publicidade

* TERCEIRO DISTRITO

- UPH Equitativa

- UPH Imbarie

- ESF Jardim Anhangá

- ESF Nova Campinas

- ESF Cristovão Colombo

* QUARTO DISTRITO

- UPH Xerém

- UBS Barão do Amapá

- UBS Parque Leal (Santa Rosa)

- ESF Santo Antônio da Serra

- ESF Jardim Olimpo

Publicidade

A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.