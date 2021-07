Celso do Alba faz balanço dos meses como presidente da Câmara de Vereadores de Caxias - ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Celso do Alba faz balanço dos meses como presidente da Câmara de Vereadores de CaxiasART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 12:48

Duque de Caxias - O presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Celso do Alba (MDB), fez um balanço dos seis primeiros meses no comando da 19ª Legislatura da casa. O parlamentar destacou que vem trabalhando em prol dos cidadãos duquecaxienses. Um dos exemplos foi a audiência pública com a Light Serviços de Eletricidade S.A, realizada no dia 23 de junho.



Esse “gol de placa”, marcado por Celso do Alba, em parceria com o 1º secretário da Casa Legislativa, Claudio Thomaz (DEM), superou as expectativas e teve o objetivo de debater questões relacionadas à qualidade dos serviços prestados pela Light, concessionária que fornece energia para diversas regiões da cidade. Celso quis garantir, acima de tudo, o envolvimento da população na tomada de decisões que impactarão a coletividade, e sinalizar a atuação do Poder Público em prol de uma gestão participativa no município.

Celso do Alba faz balanço dos meses como presidente da Câmara de Vereadores de Caxias ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação



“O nosso objetivo é trazer melhorias e transformar muito mais a vida das pessoas. Tenho certeza que essa é a vontade de todos os vereadores, pois temos ideias que convergem para um só objetivo: a transformação de Duque de Caxias para a melhor cidade do Brasil”, comentou Celso do Alba. E o gestor do Parlamento prosseguiu: “A audiência foi muito positiva. Ela serviu para darmos uma resposta para o nosso povo e tenho certeza que daqui a 6 meses teremos uma outra audiência para mostrar que tudo está fluindo bem. Os vereadores têm se mostrado coesos e estão colocando em prática tudo o que almejamos, que é defender os nossos munícipes”, disse.



Além da audiência pública, o gestor da Câmara dirigiu sessões com votações importantes para o município. O destaque vai para a aprovação, em 2ª discussão e por unanimidade, das diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício financeiro de 2022. Outro destaque foi a aprovação - também por unanimidade - da “Política Municipal de Assistência Social” e o “Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”, de Duque de Caxias, votada durante reunião ordinária comandada por Alba.



O programa “Escola Amiga” – uma idealização de Celso do Alba e que foi unanimemente aprovado - concederá bolsa de estudos e gratuidade no transporte público para os estudantes da cidade, como medida auxiliar na contenção do impacto socioeducacional gerado pela pandemia. Além disso, visando estabelecer normas e procedimentos a serem adotados nos casos de violência contra os profissionais da Educação da Rede Municipal, o presidente da Câmara protocolou um projeto de lei com essa intenção. Ele também conseguiu aprovação de outro projeto de sua autoria: o “Rodas de Conversa”, destinado à inclusão escolar. “O nosso objetivo é trazer melhorias e transformar muito mais a vida das pessoas. Tenho certeza que essa é a vontade de todos os vereadores, pois temos ideias que convergem para um só objetivo: a transformação depara a melhor cidade do Brasil”, comentou Celso do Alba. E o gestor do Parlamento prosseguiu: “A audiência foi muito positiva. Ela serviu para darmos uma resposta para o nosso povo e tenho certeza que daqui a 6 meses teremos uma outra audiência para mostrar que tudo está fluindo bem. Os vereadores têm se mostrado coesos e estão colocando em prática tudo o que almejamos, que é defender os nossos munícipes”, disse.Além da audiência pública, o gestor da Câmara dirigiu sessões com votações importantes para o município. O destaque vai para a aprovação, em 2ª discussão e por unanimidade, das diretrizes para elaboração da, para o exercício financeiro de 2022. Outro destaque foi a aprovação - também por unanimidade - da “Política Municipal de Assistência Social” e o “Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”, de Duque de Caxias, votada durante reunião ordinária comandada por Alba.O programa– uma idealização de Celso do Alba e que foi unanimemente aprovado - concederá bolsa de estudos e gratuidade no transporte público para os estudantes da cidade, como medida auxiliar na contenção do impacto socioeducacional gerado pela pandemia. Além disso, visando estabelecer normas e procedimentos a serem adotados nos casos de violência contra os profissionais da Educação da Rede Municipal, o presidente da Câmara protocolou um projeto de lei com essa intenção. Ele também conseguiu aprovação de outro projeto de sua autoria: o “Rodas de Conversa”, destinado à inclusão escolar.

Publicidade

“São medidas assertivas como essa que fazem com que o eixo educacional de Duque de Caxias se desenvolva ainda mais”, falou Celso do Alba.