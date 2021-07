Marlon - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 10:22

Rio - O lateral-esquerdo Marlon voltou ao Fluminense após empréstimo no Trabzonspor, da Turquia, mas seu destino no clube ainda não está definido. De acordo com informações do site "ge.com", houve uma primeira reunião entre clube e o staff do jogador, mas as definições sobre o próximo passo seguem indefinida.

O jogador até treinou com o grupo na última terça-feira e pode ser aproveitado pelo Tricolor. O que está certo até o momento é que o jogador não será por empréstimo. A diretoria tricolor decidiu que ele só sai se for em definitivo, caso não seja negociado, será reintegrado de fato ao elenco.

Caso seja integrado ao elenco, existe a possibilidade de Marlon ser inscrito para as oitavas de final da Libertadores. O tricolor enfrenta o Cerro Porteño nas próximas semanas, sendo o primeiro jogo no Paraguai e a decisão no Maracanã.