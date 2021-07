Roger Machado - Lucas Mercon / Fluminense

Roger MachadoLucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 09:04

Rio - Após vencer o Flamengo, em São Paulo, o Fluminense voltou a tropeçar no Brasileiro. Contra o Ceará, em São Januário, a equipe de Roger Machado não saiu do zero. Apesar do resultado ruim, o técnico elogiou o rendimento dos seus jogadores na partida da última quarta-feira.

Publicidade

"Fizemos um grande jogo. Construímos durante todo o tempo da partida situações importantes. É um desses jogos que a gente lamenta o resultado, mas festeja a atuação porque produzimos muito. Tínhamos o desejo de proporcionar, dentro dessa estrutura, características diferentes, para buscar deixar velocidade para os três corredores. E hoje eu acho que funcionou adequadamente mesmo que não tenhamos saído com a vitória no jogo", afirmou.



Além do tropeço, outra notícia ruim para os torcedores do Fluminense foi a lesão de Fred. O jogador deixou a partida ainda no primeiro tempo e poderá desfalcar o Tricolor na próxima terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño.

Publicidade

"Fred é claro que preocupa, mas é precipitado falar alguma coisa porque ainda tem que fazer exames. Já temos duas opções entregues ao departamento médico. A gente espera poder contar com alguma delas para o jogo da Libertadores", disse.