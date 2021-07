Fred sentiu um incômodo na coxa direita e preocupa para o jogo do dia 13, contra o Cerro, pela Libertadores - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 23:28

Rio - Embalado pela vitória no Fla-Flu, o Tricolor não emplacou a esperada sequência de vitória contra o Ceará, que contou com atuação de gala do goleiro Richard. O empate em 0 a 0, na noite desta quarta-feira, em São Januário, frustrou os planos de Roger Machado de diminuir a distância para o G-4 do Campeonato Brasileiro. Com 14, os cariocas caíram para o décimo lugar, abaixo dos cearenses, nonos, com a mesma pontuação. No sábado, o Fluminense visita o Sport, no Recife.

Roger Machado apresentou duas surpresas na Colina. Herói do clássico de domingo, André ganhou uma chance no lugar de Martinelli. Suspenso, o volante não enfrenta o Cerro Porteño, dia 13, pela Libertadores, e o treinador aproveitou para dar 'rodagem' à joia. Outra cria de Xerém, Gabriel Teixeira iniciou o jogo em nova função. Como armador, teve a missão de municiar Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.

Com uma formação mais ofensiva, o Tricolor colocou as cartas na mesa desde o início do jogo. Aos dois minutos, Caio Paulista, que havia iniciado a jogada, marcou após o rebote da finalização de Luiz Henrique, mas, flagrado em impedimento, teve o gol anulado. A dupla estava em sintonia e, com 15 minutos de bola rolando, já dava trabalho ao goleiro Richard, que se candidatava a herói da noite de quarta-feira.

Aos 17, Fred, com suspeita de lesão na coxa direita, pediu para ser substituído. Com Bobadilla e Abel Hernández no DM, a preocupação a seis dias da volta da Libertadores era visível no semblante dos integrantes da comissão técnica. Quarta opção, Lucca entrou no jogo com a muita responsabilidade e teve dificuldade de desempenhar o mesmo papel do camisa 9. Como pivô, Fred, além de prender a marcação de até dois marcadores e abrir espaço para os outros atacantes, estava bem.

No intervalo, Roger Machado tentou aparar as arestas. Caio Paulista começou o segundo tempo na mesma sintonia e, depois de bela jogada individual, teve o golaço evitado na ótima defesa de Richard. Na cobrança de escanteio, o goleiro, em cima da linha, salvou a cabeçada de Lucca.

Bem organizado, o Ceará resistia a pressão, bravamente, mas não conseguia encaixar o contra-ataque.Com passagem pelo Fluminense, Vina foi anulado e pouco perigo proporcionou. Na corrida contra o tempo, o Tricolor apostou apostou na entrada de Martinelli, Nenê e Cazares para melhor o passe e poder de criação. A cobrança de falta de Nenê, rente ao travessão, foi a melhor chance após a série de incríveis defesas de Richard.

FLUMINENSE X CEARÁ

Local: São Januário

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Gols: 2º tempo -

Cartões amarelos: Nino, Lucca; Vina, Cléber e Pedro Naressi

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com portões fechados



Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André (Martinelli), Yago Felipe (Nenê) e Gabriel Teixeira; Luiz Henrique (Cazares), Caio Paulista e Fred (Lucca). Técnico: Roger Machado



Ceará: Richard, Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon (Pedro Naressi), Vina (Kelvyn) e Lima; Mendoza e Cléber (Jael). Técnico: Guto Ferreira