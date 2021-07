Nova camisa branca do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 19:27

Rio - Após uma semana de atraso com a comercialização da nova camisa branca, devido à problemas logísticos na distribuição pela Umbro, o Fluminense iniciou as vendas nesta quarta-feira. Os uniformes, no modelo masculino, custam R$ 259,90, enquanto que com o feminino, custa R$ 239,90, que não está disponível ainda.

A compra da nova camisa pode ser efetuada nas lojas físicas oficiais ou pela internet, no site loja.fluminense.com.br. Quanto ao modelo, o uniforme mantém a tradição do clube, sendo principalmente branca. No entanto, há detalhes de grafismo em cinza no corpo, em referência às primeiras cores do Tricolor das Laranjeiras.

Além disso, possui detalhes em verde e grená na gola e na borda das mangas. No empate com o Corinthians por 1 a 1, e na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, o uniforme já foi utilizado. Uma das principais referências, segue o mesmo modelo da tricolor, seguindo os 115 anos do primeiro título carioca, em 1906, na estreia da competição.

No uniforme, há dois selos que remetem ao campeonato, como na parte interna da gola e outra na barra da camisa, além de conter desenhos com as cores do clube, um símbolo minimalista do escudo e a data celebrada.