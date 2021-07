Conquistar títulos virou rotina para Matheus na base do Tricolor - Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 18:52 | Atualizado 07/07/2021 19:06

Matheus nos tempos de futsal no Fluminense Arquivo Pessoal

Matheus levantando troféu na base do Flu Arquivo Pessoal

O técnico Dudu Patetuci, da Seleção Sub-15, selecionou 26 atletas para segunda etapa de treinamentos voltada ao Sul-Americano da categoria, marcada para acontecer entre os dias 13 e 22 de julho. Dentre os selecionáveis, está o meia Matheus Pedro, do Fluminense, de 15 anos.O torcedor tricolor pode não saber, mas o jovem Matheus Pedro desponta como uma das próximas joias a surgirem em breve no elenco profissional do Fluminense. O clube tem se destacado por lançar muitas promessas ao futebol, e o meia está sendo tratado como joia que pode render bons frutos dentro e fora de campo, com venda milionária.Desde os seis anos de idade, Matheus Pedro coleciona títulos na categoria de base do Fluminense, destacando o último ano, com Carioca, Brasileiro e o Torneio Sul-Americano disputado no Paraguai.