Meia-atacante NenêFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 17:16

Rio - Apelidado carinhosamente de "Vovô das Laranjeiras", o meia Nenê, de 39 anos, segue sendo uma das peças de confiança do técnico Roger Machado. Com prestígio interno, o jogador tem sido titular na maioria das partidas do Tricolor nesta temporada.

Em entrevista ao site "NETFLU", Gilvan Costa, empresário do atleta, afirmou que seu cliente ainda têm tempo no futebol profissional.

"Ele veio para o Fluminense descrente e conseguiu ajudar o time a salvar do rebaixamento e no ano seguinte fez um baita campeonato ajudando o Tricolor a ir direto para a Libertadores. Não adianta todo mundo olhar e falar que “já deu”, porque o Nenê está sempre se reinventado. Veja o grupo do Flu na Libertadores, o chamado “da morte”, a gente ficou em primeiro e o Nenê fez grandes jogos. Está bem na Copa do Brasil, batendo o líder do Brasileiro e o Nenê sempre participou disso. Em outros momentos, se jogava bonito e não ganhava a partida. Agora está sempre somando pontos", disse o agente.