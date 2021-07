Sergio Ramos - Divulgação / PSG

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/07/2021 09:27

Rio - Com o objetivo de formar um supertime e conquistar a Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain anunciou, nesta quinta-feira, a contratação de Sergio Ramos, ex-Real Madrid. O zagueiro, de 35 anos, assinou contrato até 30 de junho de 2023 e vai se juntar a Donnarumma, Wijnaldumhan e Hakimi, os novos reforços do time francês.



"Estou orgulhoso de ser parte de um projeto muito ambicioso, de integrar uma equipe com grandes jogadores", disse Sergio Ramos, em um comunicado divulgado pelo PSG. "É uma grande mudança em minha vida, um novo desafio e um dia que não esquecerei jamais", afirmou o atleta, que garantiu disposição para "crescer com o Paris e ajudar para obter títulos".

O presidente do PSG, Nasser Al Khelaïfi, destacou a contratação de "um dos maiores jogadores da atualidade e um dos melhores zagueiros da história" e se mostrou convencido de que a torcida vai lhe proporcionar uma enorme recepção. "Sergio é um jogador completo, um competidor nato, um líder e um grande profissional", disse o dirigente.



Titular da seleção espanhola em 180 partidas, campeão mundial em 2010 e da Eurocopa em 2008 e 2012, Sergio Ramos vestiu a camisa do Real Madrid nas últimas 16 temporadas e ajudou o time a conquistar 22 títulos, com destaque para quatro taças da Liga dos Campeões. Sergio Ramos deverá formar dupla de zaga com o brasileiro Marquinhos.