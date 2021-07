France's midfielder Paul Pogba reacts during the UEFA EURO 2020 round of 16 football match between France and Switzerland at the National Arena in Bucharest on June 28, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / POOL / AFP) - AFP

France's midfielder Paul Pogba reacts during the UEFA EURO 2020 round of 16 football match between France and Switzerland at the National Arena in Bucharest on June 28, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / POOL / AFP)AFP

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 19:37

Paris - Paul Pogba é o novo alvo do Paris Saint-Germain. Disposto a montar um supertime na próxima temporada, o clube parisiense, segundo jornal francês 'L' Equipe', pode desembolsar cerca de 50 milhões de euros, R$ 310 milhões, aproximadamente, para contratar o camisa 6 do Manchester United e da seleção da França.

Vice-campeão francês e semifinalista na última edição da Liga dos Campeões, clube francês tem agitado o mercado da bola. Destaque da Holanda na Eurocopa, o volante Georginio Wijnaldum, ex-Liverpool, e o lateral-direito Achraf Hakim, ex-Inter de Milão, foram oficializados, mas o clube já possui acordo com o goleiro Gianluigi Donnarumma, ex-Milan, e com o zagueiro Sergio Ramos, ex-Real Madrid.

Principal astro do clube ao lado de Mbappé, Neymar encontrará novos companheiros na reapresentação ao PSG. No entanto, o avanço na negociação com Pogba ainda depende do alívio da folha salarial para evitar punições pela quebra das regras do Fair Play Financeiro. A lista de negociáveis conta com o nome do brasileiro Rafinha, ex-Barcelona, além de Mauro Icardi, Alessandro Florenzi, Pablo Sarabia, Thilo Kehrer e Mitchell Bakker.