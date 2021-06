Pogba retira garrafa de cerveja de entrevista - Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 09:50 | Atualizado 16/06/2021 12:38

Rio - O meia Pogba teve uma atitude curiosa após a vitória da França sobre a Alemanha, na última terça-feira, pela Eurocopa. Em ato semelhante ao de Cristiano Ronaldo, que afastou garrafas de Coca-Cola que estavam na mesa antes de começar a falar, o jogador retirou garrafa da Heineken, marca de cerveja que também patrocina a competição.

Paul Pogba menurunkan minuman ber-alkohol dari hadapannya saat konferensi pers.. pic.twitter.com/aNxG0o6Umc — Extra Time Indonesia (@idextratime) June 16, 2021

Pogba é muçulmano e, portanto, não consome álcool. Mesmo trazendo um rótulo de zero álcool, a garrafa incomodou o jogador do Manchester United, que fez questão de tirá-la. Desta vez, as garrafas de Coca-Cola foram poupadas.