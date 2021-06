Cano marcou o primeiro do Vasco na vitória sobre o CRB - PEDRO CONFORTE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO

Cano marcou o primeiro do Vasco na vitória sobre o CRBPEDRO CONFORTE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 18:26 | Atualizado 19/06/2021 18:41

Rio - O Vasco conseguiu um resultado importante na tarde deste sábado, contra o CRB, em São Januário. O Cruzmaltino venceu os alagoanos por 3 a 0, com gols de Cano, Léo Jabá e Marquinhos Gabriel, e deu um bom salto na tabela da Série B. A vitória foi essencial para manutenção do técnico Marcelo Cabo, que estava ameaçado no cargo.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo burocrático. Sem muita criatividade dos dois lados e com um jogo bastante estudado, como pôde ser observado pela posse de bola praticamente igual, foram poucas as chances de gol. A primeira delas só veio aos 20 minutos, e com falha individual de Frazan. Cano saiu cara a cara com Diogo Silva e tentou encobri-lo, mas não conseguiu aproveitar.

Publicidade

Mesmo criando pouco, o Vasco ainda conseguiu fazer um primeiro tempo mais eficiente do que o CRB e foi recompensado no fim. Aos 43, Zeca levantou na área e a defesa afastou, mas Marquinhos Gabriel encontrou Cano livre no meio da área para abrir o placar. Foi o 10º gol do argentino em 17 partidas pelo Vasco na temporada.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco viu que não teria vida fácil. O CRB melhorou na partida e assustou o Cruzmaltino logo de cara, aos 5 minutos. O time alagoano puxou um contra-ataque e a bola chegou em Hyuri, que recebeu na direita e chutou com força. A bola explodiu na trave do goleiro Lucão.

Publicidade

O CRB começou a gostar mais do jogo e o Vasco encontrava cada vez mais dificuldades para se lançar ao ataque. Os nordestinos chegavam com perigo e carimbaram a trave mais uma vez. Celsinho levantou na área e Ewandro mandou no poste pela segunda vez.

No entanto, o Cruzmaltino soube sofrer e foi premiado no fim da partida. Léo Jabá puxou contra-ataque para o Vasco e tentou tocar para Cano na direita. A zaga do CRB cortou, mas a bola voltou para o próprio Jabá, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro para aumentar o placar. Nos acréscimos, o camisa 7 voltou a aparecer bem e cruzou para Galarza ajeitar para Marquinhos Gabriel, que deu números finais a partida: 3 a 0.

Publicidade

Com a vitória, o Vasco chegou a sete pontos e pula momentaneamente para a 5ª colocação. O Cruzmaltino volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão.

ÁRBITRO: Alisson Sidnei Furtado

Publicidade

VASCO: Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme (Andrey); Rômulo (Juninho), Bruno Gomes (Michel), Marquinhos Gabriel e MT (Galarza); Morato (Léo Jabá) e Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Alexandre Melo (Celsinho); Marthã (Renan Bressan), Jean Patrick e Diego Torres; Ewandro (Erik), Hyuri (Calyson) e Alisson Farias (Vitão). Técnico: Allan Aal.

Publicidade

Gols: Cano (VAS) (43' do 1ºT), Léo Jabá (VAS) (39' do 2ºT) e Marquinhos Gabriel (49' do 2ºT)

Cartões amarelos: Leandro Castan e Morato (VAS); Hyuri e Ewandro (CRB)