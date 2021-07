Brazil's Lucas Paqueta (C) celebrates with teammates after scoring against Peru during their Conmebol 2021 Copa America football tournament semi-final match at the Nilton Santos Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 5, 2021. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) - AFP

Brazil's Lucas Paqueta (C) celebrates with teammates after scoring against Peru during their Conmebol 2021 Copa America football tournament semi-final match at the Nilton Santos Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 5, 2021. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)AFP

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 19:25

Rio - A Conmebol decidiu permitir que cada jogador leve dois convidados à final da Copa América entre Brasil e Argentina, no próximo sábado, às 21h, no Maracanã. As informações foram divulgadas pelo site "Globo Esporte".

Para isso, a Conmebol manterá um protocolo de segurança. Cada convidado terá que apresentar um teste de PCR feito 48 horas antes da partida, assim como todos credenciados a trabalhar no estádio e dirigentes.

A entidade não quer repetir as cenas da final da Libertadores, que aconteceu no mesmo estádio. Na ocasião, houve mais de 5 mil convidados na arquibancada, mesmo em meio à pandemia de Covid.

