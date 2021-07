Real Madrid - Foto: Divulgação/AFP

07/07/2021

Rio - Para comemorar os 20 anos da chegada de Zinedine Zidane ao Real Madrid, o "Movistar+" criou um evento especial, no qual o ex-jogador Roberto Carlos foi convidado. O lateral disse que é um dos admiradores do futebol do francês e que ele não deveria ter parado de jogar futebol.

"Ele tinha uma qualidade brasileira, não deveria ter parado de jogar futebol nunca", disse o lateral pentacampeão do mundo, Roberto Carlos.

Após a Copa do Mundo de 2006, Zidane, de 49 anos, ex-técnico do Real Madrid, anunciou a aposentadoria aos 33 anos. Ao lado de Roberto Carlos, jogaram juntos no time de Galáticos entre 2001 a 2006, antes do francês abandonar o futebol.